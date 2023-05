Alone in the Dark in uscita a ottobre, disponibile un prologo gratuito

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita di Alone in the Dark, reboot della storica saga di survival horror in lavorazione presso gli studi di Pieces Interactive.









Ambientato negli anni Venti, Alone in the Dark porta i giocatori nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell’oscurità. Il gioco segue le vicende dei protagonisti Edward Carnby (David Harbour) ed Emily Hartwood (Jodie Comer) mentre combattono contro creature mostruose, risolvono enigmi e scoprono le verità che si nascondono nella magione.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 25 ottobre 2023. Per ingannare l’attesa, THQ Nordic e Pieces Interactive hanno confezionato un breve prologo già scaricabile gratuitamente sia tramite Steam che attraverso gli store digitali delle rispettive console. Questo prologo è incentrato sulla figura di Jeremy Hartwood, uno dei residenti di Derceto, che ha iniziato a comportarsi in maniera anomala. Jeremy si rivolge alla piccola Grace Sanders affinché consegni una lettera alla nipote di Jeremy, Emily Hartwood.