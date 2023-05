Aliens: Dark Descent, diffusa una lunga panoramica sul gameplay

Focus Entertainment ha pubblicato un lungo video che offre una panoramica sul gameplay di Aliens: Dark Descent, il tattico in tempo reale sviluppato da Tindalos Interactive in arrivo a breve su PC e console.









Il gioco narra di un distaccamento di marine impegnato a indagare sul pianeta Lethe, dove trovano una colonia di xenomorfi che però nasconde molti segreti. Al giocatore spetta il compito di guidare squadre di marine in missioni per cercare di venire a capo del mistero che avvolge il pianeta.

Durante le missioni possiamo controllare fino a cinque personaggi in tempo reale, i quali si muovono e reagiscono agli ordini in maniera adattiva. Nel caso in cui la situazione si faccia incandescente, ecco che possiamo attivare una pausa dinamica che rallenta il tempo e permette di pianificare al meglio le azioni.

Le operazioni di Aliens: Dark Descent si svolgono all’interno di livelli persistenti: ciò significa che le azioni portate a termine durante una missione avranno ripercussioni anche sulle successive. Per esempio, sbloccando un accesso in un determinato punto, ritornando in quella parte del livello durante una missione successiva troveremo quell’accesso sbloccato. Tra una missione e l’altra, inoltre, torneremo sulla Otago: la nave spaziale funge da hub centrale attraverso il quale reclutare nuovi marine, promuovere i soldati che hanno acquisito abbastanza esperienza sul campo, nonché accedere alle stazioni di ricerca e sviluppo per potenziare l’equipaggiamento della squadra.

Per finire, segnaliamo che Aliens: Dark Descent uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 20 giugno.