Homeworld 3 è stato rinviato di nuovo, l'uscita slitta al 2024

Brutte notizie per chi aspetta l’uscita di Homeworld 3: l’attesa è appena diventata più lunga. Blackbird Interactive ha difatti annunciato di aver rinviato il lancio dello strategico in tempo reale per far sì che il livello qualitativo del prodotto finale sia all’altezza delle aspettative.

“Il nostro obiettivo principale è quello di creare un’esperienza che possa essere all’altezza degli standard qualitativi impostati dai predecessori e che sia degna dell’eredità di Homeworld,” si legge nel breve messaggio diffuso dagli sviluppatori su Twitter. “Homeworld 3 sta diventando esattamente questo, ma affinché la nostra visione possa concretizzarsi appieno abbiamo bisogno di più tempo per rifinire e migliorare il gioco.”

Il team di sviluppo ha poi fornito una nuova finestra di lancio: l’uscita di Homeworld 3 è ora prevista nel corso del mese di febbraio 2024.