Team17 sta per annunciare uno strategico misterioso

Ogni giorno nella nostra casella e-mail redazionale arrivano decine di comunicazioni da parte di publisher e software house; raramente, però, arrivano messaggi criptici come quello che ci ha mandato Team17. Il publisher d’Oltremanica ci ha inviato un comunicato quasi completamente censurato.

Impossibile capire cosa ci sia scritto di preciso, ma questa comunicazione non è comunque priva di indizi. Per cominciare sappiamo che si riferisce all’annuncio di un nuovo videogioco realizzato da Absolutely Games, una nuova realtà specializzata in strategici e tattici. Dalla data scritta all’inizio del comunicato intuiamo anche che il progetto verrà svelato ufficialmente tra due giorni, il 31 maggio.

Oltre a questo comunicato, Team17 ha diffuso un breve teaser trailer che ci permette di ipotizzare l’ambientazione di questo nuovo videogioco.









È infatti altamente probabile che si tratti di un’opera ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. In più, consultando il sito ufficiale degli sviluppatori leggiamo che stanno lavorando a un videogioco basato su una nuova IP.

Non ci resta che attendere altri due giorni per saperne di più.