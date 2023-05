John Wick: in lavorazione un videogioco tripla A

Nel campo degli action movie è probabilmente tra i franchise di maggior successo, ora però la saga di John Wick sta per fare il grande salto nel mondo dei videogiochi ad alto budget.

La conferma è arrivata nel corso di un intervendo di Joe Drake, il presidente di Lionsgate, che in un incontro con gli investitori ha illustrato il futuro della fortunata serie cinematografica. “Ci stiamo muovendo attraverso il franchise, non solo nel campo dei videogiochi tripla A, ma stiamo valutando la cadenza di spni-off, prodotti televisivi che possano far crescere l’universo narrativo,” ha affermato Drake (via ComicBook). “I prodotti confermati sono Ballerina, il primo spin-off in uscita l’anno prossimo. Stiamo lavorando ad altri tre progetti, a John Wick 5 e alla serie TV, The Continental, che verrà trasmessa a breve. Stiamo costruendo un universo così che quando il quinto film uscirà, sarà integrato in maniera organica in queste storie.”

Non conosciamo ulteriori dettagli, ma le dichiarazioni di Joe Drake confermano che un videogioco tripla A di John Wick è in sviluppo. L’opera andrà ad affiancarsi a John Wick Hex, lo strategico indie diretto da Mike Bithell uscito nel 2019 su PC e console.