CD Projekt non è in vendita, la conferma del CEO

Negli ultimi giorni sono tornate alla ribalta alcune indiscrezioni circa una possibile acquisizione di CD Projekt da parte di Sony, voci di corridoio che in queste ore sono state prontamente smentite da Adam Kiciński, il CEO della compagnia polacca che ha firmato The Witcher e Cyberpunk 2077.

Durante la call con gli investitori, infatti, Kiciński ha dichiarato che CD Projekt non è in vendita ribadendone l’indipendenza economica e creativa. “Non è cambiato nulla,” ha affermato il CEO. “Ripeterò ciò che stiamo dicendo da un anno, CD Projekt non è in vendita. Vogliamo rimanere indipendenti. Sono convinto che abbiamo un’ottima strategia — sicuramente difficile da eseguite — ma è molto emozionante riuscire a seguire la nostra strada.”

Nel mentre, durante la stessa call, CD Projekt ha annunciato che The Witcher 3 ha piazzato la bellezza di 50 milioni di copie.