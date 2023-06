Compulsion Games presenta l'action adventure South of Midnight

Durante l’ultimo evento digitale di Microsoft, Compulsion Games ha presentato South of Midnight, un nuovo action adventure ambientato nel profondo sud degli Stati Uniti d’America.









South of Midnight racconterà la storia di Hazel, una giovane donna impegnata riparare i legami tra gli spiriti e il mondo reale. Il gioco trae ispirazione dal folklore degli USA meridionali per dar vita a un mondo tanto fantastico quanto macabro: qui Hazel dovrà affrontare creature pericolose, sbrogliare la matassa del passato della sua stessa famiglia, e trovare un posto in cui sentirsi veramente a casa.

L’ultima fatica di Compulsion Games, già autori di Contrast e We Happy Few, uscirà prossimamente su PC e Xbox Series X|S. Sarà disponibile al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.