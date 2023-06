Avatar: Frontiers of Pandora in uscita a dicembre su PC e console

Non c’è solo Star Wars Outlaws nel futuro di Massive Entertainment, lo studio svedese controllato da Ubisoft si sta preparando all’uscita di Avatar: Frontiers of Pandora, un action open world ispirato alla saga cinematografica di James Cameron.









Questa la sinossi ufficiale: “Dopo il tuo rapimento e addestramento a opera della corporazione militare umana nota come RDA, hai dimenticato la tua origine na’vi e vissuto per servire la sua causa. Quindici anni più tardi hai riconquistato la tua libertà, ma la tua stessa casa ti risulta straniera. Scopri la tua eredità perduta e cosa significa essere na’vi e lotta al fianco degli altri clan per proteggere Pandora dall’RDA.”

È stato inoltre pubblicato un video che offre una panoramica sul gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora.









Su Pandora avremo modo di cavalcare creature volanti, imbracciare le armi dei nativi per difendere il mondo dagli umani, raccogliere risorse da impiegare nel crafting, e molto altro ancora. Tutto questo sarà possibile quando il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 7 dicembre 2023.