Embracer Group annuncia una imponente riorganizzazione interna

Dopo essersi espansa a dismisura grazie ad acquisizioni su acquisizioni, sembra che la resa dei conti per Embracer Group sia arrivata. La holding svedese ha difatti annunciato un’imponente riorganizzazione interna che porterà a un taglio dei costi, un utilizzo delle risorse più efficiente e, in ultima analisi, la chiusura di un numero imprecisato di studi.

La riorganizzazione verrà portata avanti fino al marzo del 2024 e sarà divisa in fasi. La fase iniziale, già iniziata, si concentra sul taglio dei costi attraverso l’intero gruppo. La fase successiva, invece, richiede un’ulteriore analisi sulle azioni da porre in essere e richiederà la cancellazione di diversi progetti dallo scarso ritorno economico, ciò potrebbe portare alla chiusura di studi di sviluppo e dunque al licenziamento di molti dipendenti. Infine, l’ultima fase sarà quella del consolidamento della struttura che porterà a un nuovo assetto operativo.

Il CEO Lars Wingefors ha dichiarato che a oggi Embracer Group “impiega circa 17 mila dipendenti e, sebbene questa cifra sarà inferiore entro la fine dell’anno, è ancora troppo presto per fornire una previsione esatta [dei tagli]“. Insomma, sembra proprio che, come spesso accade, a fare le spese di una gestione incauta del gruppo siano in ultima analisi i dipendenti.