Pragmata è stato rinviato ancora, ecco un nuovo trailer

Annunciato nel 2020 e poi comparso a intermittenza sui radar, Pragmata è sì tornato a farsi vivo nel corso dell'ultimo Capcom Showcase, ma è stato anche rinviato a data da destinarsi.









“È con grande dispiacere che dobbiamo rinviare ulteriormente la release di Pragmata,” si legge in un comunicato degli sviluppatori. “Il nostro team sta lavorando alacremente per creare il migliore videogioco possibile, ma ci serve più tempo. Continueremo a fare del nostro meglio affinché il prodotto finale sia degno della vostra pazienza.”

Nel frattempo è stato pubblicato il trailer che trovate qui in alto. Il filmato mostra alcune sequenze di gameplay in cui una persona in armatura combatte contro creature robotiche e biomeccaniche, mentre sembra che la ragazzina che accompagna il protagonista sia in possesso di poteri sovrannaturali in grado di aiutare il giocatore in battaglia.

Sebbene non si conosca la nuova finestra di uscita, ricordiamo che Pragmata vedrà la luce su PC, PS5 e Xbox Series X|S.