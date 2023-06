Baten Kaitos I & II HD Remaster in uscita su Switch a settembre

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Baten Kaitos I & II HD Remaster, la raccolta che include i rifacimenti dei due JRPG con le carte usciti originariamente su GameCube.









La raccolta include infatti sia Eternal Wings and the Lost Ocean che Origins: nel primo seguiamo il protagonista Kalas nella sua missione per vendicarsi della morte dei suoi amati, mentre nel sequel riscopriamo i segreti dell’Alfard Empire assieme a Sagi. Tra le nuove feature troviamo la possibilità di evitare gli scontri e saltare le cutscene, ma anche la feature degli autosalvataggi e l’opzione per velocizzare le battaglie fino al 300%.

Baten Kaitos I & II HD Remaster è in uscita su Nintendo Switch il prossimo 15 settembre.