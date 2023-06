Xenonauts 2 in uscita in Accesso Anticipato a luglio

Hooded Horse e Goldhawk Interactive hanno annunciato l’uscita di Xenonauts 2 nel programma di Accesso Anticipato di Steam.









Il tattico a turni che strizza l’occhio ai vecchi X-Com sarà disponibile su PC dal 18 luglio. Ambientato in una Terra ucronica in cui la Guerra Fredda non è mai finita, al giocatore spetterà il compito di difendere il pianeta dalla minaccia extraterrestre.

Gli sviluppatori precisano che non si tratterà di un sequel in senso stretto, bensì di un nuovo gioco basato sulla visione dell’originale, opportunamente espanso con nuove meccaniche e dotato di un engine tridimensionale. Per questo motivo non sarà necessario aver giocato al primo Xenonauts per godersi questo secondo capitolo.