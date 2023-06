Vampire Survivors è in arrivo su Switch

Vampire Survivors, il celeberrimo videogioco di poncle (Luca Galante), sbarcherà sulla console della Grande N il prossimo Agosto 2023 in tutta la sua meraviglia e con succose novità relative al cooperativo multigiocatore a quattro giocatori, un’implementazione che non vediamo l’ora di testare con mano. L’opera, forte del successo dei suoi DLC, è stata per mesi nella top ten dei videogiochi più scaricati da Steam e raccolto un’acclamazione straordinaria di critica e pubblico.

L’annuncio è arrivato in concomitanza del Nintendo Direct, in cui sono stati presentati nuovi videogiochi sviluppati dalla casa di Kyoto e nuove sperimentazioni tutte da vivere e conoscere al meglio. Vampire Survivors, ancora oggi, solletica la fantasia di chi se lo è goduto su PC, su mobile e su Xbox attraverso l’abbonamento di Xbox GamePass, con Phil Spencer che ha tessuto parole lodevoli nei confronti della produzione creata da Luca Galante. Insomma, è una grande occasione per non perdersi una delle produzioni più iconiche dello scorso anno anche sulla console ibrida di Nintendo, che ultimamente sta diventando sempre più importante nel panorama videoludico per i suoi porting esaltanti e le tante nuove proposte tutte da giocare e seguire. Questo arrivo, inoltre, potrebbe segnare l’arrivo anche del terzo DLC, atteso da tutti, soprattutto da noi.