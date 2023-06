RoboCop: Rogue City, aperte le iscrizioni per un primo playtest

Nacon e Teyon hanno predisposto un playtest per RoboCop: Rogue City utile a raccogliere il feedback dei giocatori in vista dell’uscita prevista a settembre su PC e console.

Per avere una chance di partecipare alla sessione di prova che si terrà dal 3 al 9 luglio è necessario compilare questo form online. Le due compagnie precisano che la compilazione del modulo non garantisce l’accesso al playtest. Inoltre, i candidati dovranno avere un’età di almeno 18 anni, avere un account Steam e uno Discord, saper parlare in inglese per comunicare il feedback agli sviluppatori, ed essere dotati di un PC nei requisiti minimi del gioco (riportati in calce all’articolo). Per finire, la sessione di prova sarà coperta da un accordo di non divulgazione, pertanto non sarà possibile diffondere alcunché riguardo al playtest.

Di seguito riportiamo i requisiti minimi non definitivi di RoboCop: Rogue City.

Sistema operativo : Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit Processore : AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-3770

: AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-3770 RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM

: AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM Spazio su disco: 100GB