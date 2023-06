Inner Ashes è disponibile da oggi

Quanto è strana e profonda la mente? Inner Ashes, sviluppato dal team spagnolo Calathea Game Studio, racconta la storia di Henry, intento a riappropiarsi della sua mente per salvare Enid, la sua figlioletta scomparsa in circostanze misteriose.









Proposta come un’esperienza in prima persona, Inner Ashes promette di essere un’opera struggente, narrata attraverso un contesto e un messaggio che potrebbero coinvolgere parecchio i giocatori alla ricerca di una storia toccante. Al suo interno, infatti, si dovranno esplorare delle isole che rappresentano le sinapsi turbate di Henry, che non ricorda la figlia e i suoi legami passati. Il team iberico, infatti, ha deciso di parlare di un tema rilevante: l’Alzheimer, una malattia sconvolgente. Lavorando in collaborazione con dei professionisti, lo studio indipendente è riuscito a sviluppare delle meccaniche di gioco basate su esperienze reali, come dei rompicapo per stimolare la mente di Henry e dei post it utili per aiutarlo a riconoscere degli oggetti appartenuti a quest’ultimo. In uscita su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.