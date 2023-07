Daedalic Entertainment chiude lo studio di sviluppo interno

Il flop di The Lord of the Rings: Gollum ha costretto Daedalic Entertainment a rivalutare la sua strategia e ha portato alla chiusura dello studio di sviluppo interno. Ciò significa che almeno 25 persone dei 90 dipendenti totali sono state licenziate, come riportato dalla testata tedesca Games Wirtschaft.

La compagnia ha fatto sapere che d’ora in avanti si dedicherà solamente alla pubblicazione di videogiochi sviluppati da studi esterni, ritornando a essere un semplice publisher. Ciò significa che il secondo progetto ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli è stato cancellato.

Nessun contraccolpo, invece, per quanto riguarda Surviving Deponia: questo videogioco è in lavorazione presso AtomicTorch mentre Daedalic Entertainment svolge un ruolo di supporto.