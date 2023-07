Disney Speedstorm in uscita su PC e console a settembre

Disney Games e Gameloft Barcelona hanno annunciato la data di uscita della versione completa di Disney Speedstorm, il videogioco di corse arcade che strizza l’occhio a Mario Kart con i personaggi della casa di Topolino.

Il kart game sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal prossimo 28 settembre. Ricordiamo che il gioco si baserà sul modello free-to-play. Segnaliamo, inoltre, che il gioco è disponibile in Accesso Anticipato su Steam dallo scorso aprile, tuttavia per ora è accessibile solamente da chi acquista il Pacchetto Fondatore che sblocca tre piloti (Topolino, Paperino e uno a scelta del giocatore), alcuni elementi di personalizzazione estetica e dei crediti in-game.