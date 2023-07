Test Drive Unlimited: Solar Crown è stato rinviato di nuovo

Pare proprio che bisognerà attendere ancora prima di sfrecciare tra le strade della Hong Kong virtuale riprodotta in Test Drive Unlimited: Solar Crown. Nacon ha infatti svelato che il videogioco di corse automobilistiche targato KT Racing non uscirà quest’anno, come previsto dopo l’ultimo rinvio, bensì nei primi mesi del 2024.

Questa informazione è stata riportata nell’ultimo documento finanziario del gruppo francese. Qui leggiamo che Test Drive Unlimited: Solar Crown vedrà la luce nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni per PS4 e Xbox One inizialmente previste sono state cancellate.