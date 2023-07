Gunbrella torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay

Devolver Digital e Doinksoft hanno confezionato un nuovo trailer di gameplay di Gunbrella, il prossimo videogioco sviluppato dagli autori di Gato Roboto.









Gunbrella è un platform a tinte action ambientato in un mondo in cui le risorse naturali si stanno rapidamente esaurendo. I giocatori vestiranno i panni di un taglialegna intento a vendicare la morte di sua moglie armato solo di un misterioso ombrello che funge anche da arma da fuoco. Questo strumento può essere usato non soltanto per eliminare i nemici, ma anche per svolazzare in giro, scattare a mezz’aria e scoprire i segreti che si nascondono nel mondo di gioco.

Gunbrella sarà disponibile quest’anno su PC e Nintendo Switch. Purtroppo non si conosce ancora la data di uscita definitiva.