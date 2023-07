Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island è disponibile da oggi

Il multigiocatore a tema piratesco, Sea of Thieves, si aggiorna con The Legend of Monkey Island, il nuovo DLC gratuito disponibile a partire da oggi per omaggiare la celebre saga creata da Lucasfilm in una collaborazione davvero inedita. Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, disponibile gratuitamente per i possessori di qualsiasi edizione della produzione su Xbox Series X|S, Xbox One, PC e per tutti gli abbonati di Xbox Game Pass.









The Legend of Monkey Island è un’esilarante e profonda lettera d’amore dedicata all’iconica serie di giochi d’avventura Monkey Island. L’espansione comprende tre Tall Tales, che seguono le avventure di Guybrush Threepwood in Sea of Thieves e vedono la partecipazione di Guybrush, del pirata fantasma LeChuck e di altri personaggi e doppiatori della serie di Monkey Island. Insomma, una nuova esperienza che infoltisce un’esperienza iconica.