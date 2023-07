Armored Core VI Fires of Rubicon: ecco il nuovo trailer

Armored Core VI Fires of Rubicon, sviluppato da FromSoftware, si sta preparando a sbarcare su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il prossimo 25 agosto. L’opera promette mecha e combattimenti all’ultimo grido nel pieno stile nipponico, con tanti boss e battaglie action che potrebbero piacere agli appassionati di Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice e Dark Souls.









Armored Core VI: Fires of Rubicon è ambientato sul pianeta Rubicon 3. L’umanità ha scoperto una fonte di energia, chiamata Coral, capace di far progredire in modo drastico e deciso l’intero progresso tecnologico del pianeta. Questa escrescenza, però, ha dato il via a un disastro naturale che ha circondato l’intero sistema fra le fiamme, condannandolo a un lento supplizio. Solo i mecha sopravvivono al fuoco generato dall’avidità di pochi prescelti.