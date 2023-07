The Legend of Nayuta: Boundless Trails, ecco nuovi dettagli

The Legend of Nayuta: Boundless Trails, sviluppato da Nihom Falcom e pubblicato da NIS America, è un action RPG in arrivo il prossimo autunno su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Si tratta di un capitolo che fa parte della storica serie di The Legend of Heroes: Trails. Il nostro Zaru, in tal senso, si è dedicato alla recensione dell’ultimo capitolo del franchise.









All’interno del nuovo trailer dedicato sono stati mostrati i nuovi protagonisti e la struttura di gioco, oltre a una spiegazione esaustiva dedicata alla lore della produzione. Essendo legata al franchise, pur non essendone un capitolo diretto, The Legend of Nayuta: Boundless Trails è una versione remaster dell’opera pubblicata per la prima volta nel 2012. Un incontro fatale con una creatura fiabesca di nome Noi spinge Nayuta e il suo amico a esplorare i confini della loro isola natale per fermare un oscuro complotto.