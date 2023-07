Marvel's Spider-Man 2: pubblicato lo story trailer

Sony e Insomniac Games hanno pubblicato il nuovo story trailer di Marvel’s Spider-Man 2, l’action adventure open world in uscita questo autunno in esclusiva su PlayStation 5.









Nel filmato vediamo Harry Osborne che sembra essere guarito dalla malattia già citata nel primo videogioco della serie, ma vediamo anche gli sgherri di Kraven assaltare New York e Peter Parker sfoggiare il suo costume da simbionte. C’è spazio anche per Venom, che vediamo per la prima volta in questo nuovo trailer, nonché per Miles Morales (anch’egli giocabile in questo sequel) e Mary Jane.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre 2023.