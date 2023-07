Remnant II è disponibile da oggi

Remnant II, sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Gearbox Publishing, è in arrivo quest’oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Prosieguo diretto di Remnant: From the Ashes, si tratta un action complesso e ricco di tante sfumature. In un mondo corrotto dall’oscurità e consumato dalla paura, la produzione di Gunfire Games promette tante ore di gioco e moltissime novità, oltre a un sistema di gioco che potrebbe regalare grandi emozioni.









In Remnant II, gli ultimi sopravvissuti dell’umanità devono affrontare una schiera di nuovi boss sovrumani e creature letali, esplorando mondi terrificanti, in cui si esploreranno dei mondi terrificanti. Si potrà giocare in solitaria oppure in co-op con altri amici e sfidare gli abissi dell’ignoto per impedire a una forza malvagia di distruggere la realtà stessa. Per superare le ardue sfide e scongiurare l’estinzione della razza umana, il giocatore dovrà affidarsi alla sue abilità e a quelle dei compagni.