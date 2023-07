SEGA regala Dungeon of the Endless su Steam

In occasione della Endless Summer, una tornata di sconti sui videogiochi sviluppati da Amplitude Studios, SEGA ha deciso di regalare una copia di Dungeon of the Endless a chiunque ne faccia richiesta tramite Steam.

Dungeon of the Endless è un dungeon crawler che mischia meccaniche tipiche dei tower defense con una struttura roguelike. Qui un gruppo di eroi deve avventurarsi all’interno di una struttura costruita da un’antichissima razza aliena ormai estinta e sopravvivere alle orde di mostri che vi dimorano.

Per riscattare una copia del gioco basta dirigersi sulla pagina del prodotto su Steam, ma affrettatevi perché la promozione terminerà alle 19:00 di domani, giovedì 27 luglio.