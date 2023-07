Ubisoft avrebbe cancellato il sequel di Immortals Fenyx Rising

Secondo delle indiscrezioni di stampa riportate sulle colonne di VGC, Ubisoft avrebbe cancellato il sequel mai annunciato di Immortals Fenyx Rising.

CIl progetto sarebbe stato nelle fasi iniziali dello sviluppo presso gli studi di Ubisoft Quebec, già autori del videogioco pubblicato su PC e console nel 2020, tuttavia i manager avrebbero deciso di cancellarlo all’inizio di questo mese a causa di alcune non meglio specificate sfide legate all’IP. Stando alle fonti citate da VGC, i progetti per il franchise di Immortals Fenyx Rising sarebbero stati accantonati per permettere a Ubisoft di concentrarsi su altre serie più importanti.

La strategia del publisher francese sembra quindi puntare su pochi titoli di richiamo a discapito delle serie più piccole, tra cui Immortals.