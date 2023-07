Stargate: Timekeepers, ecco nuovi dettagli

Stargate: Timekeepers, sviluppato da CreativeForge Games in collaborazione con Slitherine (che è anche publisher), è un gioco di strategia collegato alla serie storica di Stargate, ambientata nello Spazio profondo e in esopianeti tutti da scoprire. In un evento streaming dedicato alla produzione, il team di sviluppo ha rivelato preziosi dettagli concernenti l’opera, che potrebbe sorprendere gli appassionati dei videogiochi strategici e non solo.









Ammiccando alla popolare serie televisiva, Stargate: Timekeepers presenterà un formato di stagione unico con ogni episodio uno scenario tattico giocabile a tutti gli effetti. La prima stagione di Stargate: Timekeepers sarà composta da due parti, con i giocatori che avranno pieno accesso ai sette episodi di ciascuna parte, per un totale di 14 episodi giocabili. Nello streaming odierno di Stargate: Timekeepers, il team di sviluppo di Slitherine ha mostrato una serie di entusiasmanti caratteristiche e meccaniche di gioco, tra cui un approfondito playthrough. L’episodio 2, “The Resistance”, vede il comandante Eva McCain e la sua squadra scortare un convoglio di rifornimenti alla resistenza Hak’tyl.

Le opportunità consentono a un giocatore di interagire con gli oggetti del mondo di gioco per eliminare i nemici, mentre i giocatori possono scegliere quale percorso intraprendere per completare con successo la missione, grazie al design ramificato della missione. Durante lo streaming, sono stati mostrati anche diversi tipi di nemici, da quelli standard ai corazzati. Ed è stata rivelata soprattutto la modalità tattica, che consente lo svolgimento simultaneo delle azioni.