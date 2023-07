Return to Monkey Island approda oggi su mobile

Return to Monkey Island, che ha segnato il ritorno di Ron Gilbert nel panorama videoludico, arriva quest’oggi sui dispositivi mobile, per la precisione su Google Play e App Store. Ricordiamo, inoltre, che questa nuova iterazione del franchise è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e anche su Xbox GamePass, l’abbonamento di Microsoft che lo ha accolto sin dal day one.









Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Guybrush Threepwood ha dovuto affrontare la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck, in una battaglia di arguzia e intelletto. Elaine Marley, il suo grande amore, non occupa più il ruolo di governatrice, e Guybrush stesso si barcamena alla deriva, insoddisfatto per non aver mai trovato il segreto di Monkey Island. Un nuovo gruppo di giovani e spigliati capi dei pirati, guidati da capitan Madison, ha scalzato via la vecchia guardia, Mêlée Island ha preso una brutta piega e il famoso imprenditore Stan è in prigione per “attività criminali di marketing”.