Fort Solis: ecco il nuovo video gameplay

Fort Solis, sviluppato da Fallen Leaf in collaborazione con Black Drakkar Games e pubblicato da Dear Villagers, è un nuovo thriller incentrato sulla narrazione in uscita il prossimo 22 Agosto. Ambientato in un pianeta rosso simile a Marte, questo luogo promette tanti momenti delicati e situazioni non semplici per il protagonista. A qualcuno, infatti, potrebbe ricordare The Callisto Protocol e Dead Space, anche se le sue intenzioni sono altre e non intende terrorizzare, ma solo inquietare.









Dopo aver risposto a un’insolita richiesta di soccorso da parte di una remota base mineraria, Jack raggiunge la buia e desolata Fort Solis. Le allerte sull’imminente tempesta lo spingono ad addentrarsi, sperando di stabilire un disperatissimo contatto. Con l’incedere della notte, la situazione peggiora sempre di più fino sfuggire a qualsiasi controllo, e il mistero degli eventi che hanno colpito l’equipaggio inizia a manifestarsi. La tempesta si avvicina, minando le chance di fuga di Jack, che deve resistere fino all’alba. All’interno del nuovo video dedicato al gameplay, inoltre, è stato mostrato il protagonista intento a risolvere enigmi e molto altro, oltre a un’esplorazione che potrebbe regalare tanti approcci diversi.