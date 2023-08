Total War: Warhammer III, annunciato il DLC Shadows of Change

SEGA e Creative Assembly hanno presentato Shadows of Change, il prossimo DLC di Total War: Warhammer III che sarà disponibile su PC alal fine del mese.









Questo contenuto aggiuntivo introdurrà un tris di nuovi Lord leggendari: il Mutaforma per Tzeentch, Yuan Bo per il Grande Catai e Madre Ostankya per Kislev.

Il Mutaforma è un maestro dei sotterfugi capace di assumere molte identità. La sua specialità è fondare culti negli insediamenti, allo scopo di manipolarli così da portare avanti i suoi piani. Questo incubo di Tzeentch non cerca di conquistare la mappa, ma solo di creare opportunità che permettano ai suoi complotti di avere successo. I complotti minori sono la tipologia più comune e includono anche l’instaurazione di culti nelle città nemiche. Questi possono sfociare in Grandi complotti, che permettono, per esempio, di spingere due fazioni ad attaccarsi. Entrambe queste tipologie di complotti gettano le basi per la messa in atto del Complotto supremo, un’ultima, insidiosa trama che mira a seminare la discordia totale e ad assicurare il predominio di Tzeentch.

Yuan Bo, il Drago di Giada, è il leader della Corte di Giada e Carnefice dell’Imperatore. A prima vista, un burocrate ossessivo. Sotto questa maschera innocua, tuttavia, si cela una spia talentuosa, un lancia incantesimi formidabile e un guerriero ferocissimo capace di sbaragliare in corpo a corpo, e in uno contro uno, Eroi e Lord nemici. Maestro delle arti magiche e di governo, lo scopo di Yuan Bo è potenziare la Bussola di Wu Xing per rafforzare le differenti regioni del Catai contro le invasioni nemiche. Egli può sfruttare la sua profonda influenza negli affari di stato per completare la costruzione di edifici in un singolo turno, per seminare discordia diplomatica e far muovere i suoi eserciti in territorio nemico senza impedimenti o per reprimere la corruzione così da stroncare sul nascere la minaccia dell’instabilità. Abbracciare la disarmonia e creare opportunità è il suo mantra.

Madre Ostankya, Figlia della Foresta, è una strega vendicativa che dimora negli antichi Oblast del vecchio Kislev, costantemente alla ricerca di Maledizioni Proibite con cui accrescere il suo potere. Dietro il suo aspetto fragile si cela un essere di terrificante potenza arcana che infesta gli incubi dei bambini kisleviti e che sfrutta l’ira della natura per creare maledizioni e incantesimi devastanti. La missione di Madre Ostankya è recuperare le Maledizioni Proibite, la più potente delle quali è la sfuggente Maledizione della Rovina.

Il DLC Shadows of Change di Total War: Warhammer III sarà disponibile su PC dal 31 agosto.