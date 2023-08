Assassin’s Creed Mirage: uscita anticipata di una settimana

Ubisoft ha annunciato di aver anticipato l’uscita di Assassin’s Creed Mirage di una settimana. La notizia è stata data tramite un breve messaggio diffuso via Twitter.

Il publisher francese ha fatto sapere che l’action adventure sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 5 ottobre. Non è stato comunicato il motivo dell’anticipo della release, tuttavia è facile ipotizzare il perché: ottobre si preannuncia un mese molto affollato sul fronte delle uscite, tra Forza Motorsport (10 ottobre), Alan Wake 2 (17 ottobre), Marvel’s Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder (entrambi il 20 ottobre). Aver spostato Assassin’s Creed Mirage dal 12 al 5 ottobre potrebbe avvantaggiare la produzione di Ubisoft Bordeaux.