Charles Martinet non è più il doppiatore di Super Mario

Nintendo ha fatto sapere che Charles Martinet non è più il doppiatore ufficiale di Super Mario. Dopo ben ventisette anni di onorato servizio, da quel Super Mario 64 del 1996, l’attore statunitense va in pensione.

Martinet rimarrà comunque un punto di riferimento importante per la Casa di Kyoto, tant’è che la compagnia ha dato vita a un nuovo ruolo per l’ormai ex doppiatore: d’ora in poi sarà un Ambasciatore di Mario. Charles Martinet continuerà a viaggiare per il mondo per diffondere gioia e interagire con i fan, si legge in un messaggio diffuso sui social: “È stato un onore lavorare con Charles per portare in vita Mario durante tutti questi anni, per questo vogliamo ringraziarlo e celebrarlo.”

Charles Martinet non è stato soltanto la voce di Super Mario, ma ha anche doppiato molti altri personaggi di Nintendo, tra cui Luigi, Wario e Waluigi. Nintendo ha infine confermato che già in Super Mario Wonder, in uscita il prossimo 20 ottobre, l’idraulico baffuto avrà una nuova voce.