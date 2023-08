Sea of Stars ha venduto 100 mila copie nel giorno di lancio

Pubblicato ieri su tutte le principali piattaforme in commercio, dunque PC, PlayStation, Xbox e Switch, Sea of Stars ha già raggiunto un primo, importante traguardo: le vendite del videogioco sviluppato da Sabotage Studio hanno infatti superato quota 100 mila copie nel solo giorno di lancio.

A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori canadesi, che intervenendo su Twitter si sono detti senza parole per il risultato raggiunto, ma hanno anche ringraziato i giocatori. Si tratta di un risultato importante anche in considerazione del fatto che Sea of Stars è disponibile su ben due servizi in abbonamento: Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra. La presenza del gioco sui cataloghi dei rispettivi servizi non ha dunque intaccato il successo commerciale di Sea of Stars, le cui vendite non sembrano aver subito contraccolpi negativi.