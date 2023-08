Super Mario Bros. Wonder: annunciato un Direct dedicato

Nintendo ha annunciato che nella giornata di domani, giovedì 31 agosto, verrà trasmesso un nuovo Direct interamente dedicato a Super Mario Bros. Wonder.

Si tratterà di un’approfondita anteprima della durata di circa un quarto d’ora che illustrerà in dettaglio le caratteristiche del platform 2D per Nintendo Switch. Per assistere al Direct basterà sintonizzarsi sul canale YouTube di Nintendo Italia alle 16:00 di domani.

Ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder uscirà su Nintendo Switch il 20 ottobre 2023.