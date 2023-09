Headbanger Rhythm Royale: al via la closed beta

Headbanger Rhythm Royale, in arrivo il prossimo 31 ottobre, è un nuovo videogioco ritmico che approderà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Da ieri, infatti, è possibile provare il gioco su Steam per farsi un’idea più approfondita sul nuovo titolo fino al prossimo 11 settembre. Un titolo che promette di essere rivolto ai neofiti quanto agli appassionati di un genere davvero particolare.









Oltre a dover controllare i riflessi, sbizzarrirsi nell’avventure e affrontare un gran numeo di giocatori, Heabangers Rhythm Royale garantirà ore di svago a più non posso a giocatori di ogni età. I giocatori affronteranno la bellezza di ben ventietré minigame, un numero comunque ottimo per un gioco di questo tenore. E ci sarà soprattutto la possibilità di personalizzare il proprio piccione.