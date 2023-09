Starfield: gli strumenti per le mod arriveranno l'anno prossimo

Uscito la settimana scorsa su PC e Xbox Series X|S, Starfield può già contare su un buon numero di mod create dalla community, sebbene manchino ancora gli strumenti ufficiali per realizzarle. Le cose, però, cambieranno l’anno prossimo.

Todd Howard di Bethesda ha infatti confermato che il Creation Kit di Starfield verrà pubblicato nel corso del 2024. In una intervista pubblicata su Famitsu, Todd Howard ha dichiarato che con questi strumenti sarà possibile creare virtualmente qualsiasi cosa. Da notare che con il lancio del nuovo Creation Kit sarà possibile supportare le mod anche su console, per ora disponibili solo su PC.

Non ci resta che rimanere in attesa di nuove informazioni, in particolare della data di lancio del Creation Kit.