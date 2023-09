Void Crew è ora disponibile in Accesso Anticipato

Void Crew, sviluppato da Hutilihut Games e pubblicato da Focus Entertainment, è un nuovo action adventure ora in Accesso Anticipato su Steam, pensato sia per giocatore singolo che per quattro giocatori. Nel futuro, una dottrina di sopravvivenza unisce l’umanità contro un misterioso aggressore: l’Hollow. Nei panni dei prescelti, spetterà ai giocatori, in quanto squadra composta da un massimo di 4 anticonformisti, sfidare il vuoto e riportare ordine nella galassia proprio come in Star Wars.









Le tempeste di asteroidi, le eruzioni solari e gli errori dei tuoi amici saranno l’ultima delle tue preoccupazioni, poiché alieni ostili e disperati spazzini umani spingono il tuo equipaggio al limite. Nello spazio, d’altronde, nessuno può sentirvi urlare. All’interno di Void Crew, infatti, i giocatori raduneranno il loro equipaggio, personalizzando la propria astronave e preparandosi per un’avventura all’insegna dello sci-fi.