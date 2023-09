Raiden III x MIKADO MANIAX è disponibile ora su Steam

Raiden III x MIKADO MANIAX, sviluppato da MOSS e pubblicato da NIS America, è stato recentemente recensito dal nostro Gabriele Barducci. Pubblicato precedentemente su console, Raiden III x MIKADO MANIAX arriva anche su PC, per la precisione su Steam, la piattaforma di Valve Corporation.









Raiden III x MIKADO MANIAX arriva su PC con tante novità, pur rimanendo fedele alle sue classiche origini, pensata per far rivivere al giocatore l’epoca dei cabinati a schermo verticale e applicando sfondi sempre diversi. Al suo interno, è inoltre aggiunta una nota di originalità alla tradizionale formula di Raiden grazie alla possibilità di scegliere tra diverse modalità di gioco quali Score Attack, Boss Rush e Double Play in cui piloterai due astronavi in contemporanea.