Logitech G presenta nuovi accessori per lo streaming

Logitech G ha presentato tre nuovi accessori dedicati allo streaming.

Si tratta dello Yeti GX: un microfono da gaming di qualità superiore di livello broadcast con tecnologia a capsula dinamica che offre prestazioni audio senza precedenti. Yeti GX utilizza la classica rotella di scorrimento degli iconici mouse da gaming Logitech G per controllare con una sola mano il guadagno del microfono. Yeti GX è inoltre dotato di uno schema di ripresa supercardioide che esalta la voce escludendo il rumore dell’ambiente, i clic dei tasti e altri suoni di sottofondo.

“Insieme, gli esperti di design e ingegneria di Blue Microphone e Logitech G hanno collaborato per creare un microfono da gaming unico nel suo genere, con un audio di livello professionale e una serie di funzioni create su misura per i gamer“, ha dichiarato Vincent Borel, vicepresidente di Logitech G. “Siamo consapevoli che i giocatori vogliono condividere la loro esperienza con il pubblico. Per coloro che giocano per condividere loro stessi, questi apparecchi sono l’ideale, per loro stessi e per la loro community“.

Yeti Orb è un microfono USB da gaming elegante che offre le migliori prestazioni audio della categoria e la massima facilità d’uso. Progettato per i giocatori che si avvicinano per la prima volta allo streaming, Yeti Orb è costruito con una capsula a condensatore personalizzata e conferisce un aspetto elegante alla creazione di contenuti, oltre a essere dotato di un logo RGB e di una luce di stato con effetti di illuminazione personalizzabili a cui si può accedere prima o durante lo streaming. A differenza di altri microfoni attualmente sul mercato, Yeti GX e Yeti Orb gestiscono la massima pressione sonora, perfettamente ottimizzata per i giocatori e i creator di oggi. Nei momenti in cui l’audio è più intenso, come ad esempio durante gli scontri a fuoco e le battaglie, Yeti GX e Yeti Orb riducono al minimo la distorsione e, grazie ai filtri della tecnologia Blue VO!CE, personalizzano i suoni vocali per creare effetti divertenti e proteggere dal clipping, il tutto tramite G HUB.

Infine, Litra Beam LX è una lampada RGB su due lati con tecnologia TrueSoft per modellare e dirigere la luce in modo che tutti possano apparire al meglio in ogni momento. Utilizzando LIGHTSYNC RGB, le 16 milioni di combinazioni di colori di Litra Beam LX consentono ai giocatori di personalizzare i temi cromatici trasformando il loro studio in un rifugio caldo e accogliente, in uno spettacolo di luci virtuali o di dare vita alla loro stream con l’atmosfera che sentono in quello specifico giorno.

La tecnologia TrueSoft di Logitech G offre un’accuratezza dei colori di tipo cinematografico e una diffusione avanzata per eliminare le ombre più stridenti, con luminosità regolabile, temperature di colore che vanno dal caldo lume di candela al blu freddo (2700K – 6500K) e impostazioni RGB. Certificato come sicuro per lo streaming per tutto il giorno, Litra Beam LX ha superato le più severe linee guida dei test UL. Inoltre, Logitech G annuncia il pieno supporto di tutti i dispositivi abilitati a LIGHTSYNC con Windows Dynamic Lighting, non appena sarà disponibile.

Yeti GX e Yeti Orb sono disponibili nella colorazione nera, mentre Litra Beam LX in quella grafite sul sito di Logitech G e presso i rivenditori autorizzati ai prezzi consigliati di € 159,99, € 69,99 e € 159,99 rispettivamente.