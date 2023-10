Everspace 2: disponibile l'aggiornamento Armed & Dangerous

Rockfish Games ha pubblicato l’aggiornamento Armed & Dangerous per Everspace 2, da oggi disponibile su tutte le piattaforme, quindi PC, PS5 e Xbox Series X|S.









Questo update, completamente gratuito, introduce nuovi oggetti di equipaggiamento, due attributi inediti per altrettanti companion, quattro perk per ogni classe di nave, nuovi catalizzatori per il crafting, ma anche diversi moduli per le ali. Sono state introdotte anche alcune feature che migliorano la fruibilità del gioco, come i salvataggi e i caricamenti rapidi.

Rockfish Games fa sapere che questo è solo il primo dei diversi aggiornamenti gratuiti in arrivo: Everspace 2 si aggiornerà con nuovi contenuti la prossima primavera.