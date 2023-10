Assassin's Creed Mirage: un nuovo video sulle meccaniche stealth

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video che approfondisce le meccaniche stealth di Assassin’s Creed Mirage in vista dell’imminente uscita del gioco.









Trattandosi di un titolo che strizza l’occhio ai primi capitoli della serie, Assassin’s Creed Mirage punta molto sull’approccio furtivo. Per questo il protagonista Basim può fare affidamento su diversi strumenti che lo aiuteranno nella sua missione: dai coltelli da lancio alle bombe fumogene, passando per la cerbottana con dardi soporiferi e le trappole stordenti, fino ad arrivare alle bombe rumorose e all’immancabile torcia per illuminare le aree buie. Ciascuno strumento può essere potenziato, sbloccando nuove caratteristiche.

Basim può inoltre attivare il focus dell’assassino: si tratta di una nuova meccanica che permette di rallentare il tempo, marchiare fino a cinque nemici, per poi assassinare tutti i bersagli designati in un battito di ciglia. Immancabile, poi, il compagno alato di ogni assassino. L’aquila Enkidu può segnalare nemici, opportunità e passaggi segreti.

Il video contiene molti altri dettagli, pertanto vi invitiamo a visionarlo nel caso foste interessati. Nel frattempo vi ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile dal 5 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.