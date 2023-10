PlayStation Plus Premium: arriva lo streaming dei giochi PS5

Sony ha fatto sapere che da questo mese sarà disponibile lo streaming dei giochi PS5 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium. Ciò significa che chiunque abbia sottoscritto un abbonamento al livello più alto del servizio potrà giocare via cloud ai titoli selezionati, tra cui anche le versioni di prova.

Sony precisa che anche i DLC e i contenuti di gioco saranno accessibili via streaming, mentre saranno supportate le seguenti risoluzioni: 4K, 1440p, 1080p e 720p. Sarà inoltre possibile acquisire schermate e video di gioco della durata massima di tre minuti, che verranno scaricati nella galleria multimediale di PS5 e saranno disponibili nella galleria multimediale su PS App.

Il servizio sarà disponibile in Europa, e quindi in Italia, dal 23 ottobre senza costi aggiuntivi.