Dead Island 2: in arrivo Haus, la nuova espansione

Dead Island 2 Haus porta i giocatori in una storia particolareggiata, dove una setta segreta techno-death di un miliardario combatte per la sopravvivenza nel bel mezzo della Zompocalypse. Haus è un simbolo del nuovo futuro, come profetizzato dall'enigmatico leader Konstantin. In Haus, i giocatori dovranno combattere con nuove armi e carte, affrontando legioni di zombie intenzionati a massacrarli.









Haus sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 2 novembre. Haus è ambientato in una location completamente nuova, una misteriosa ed elegante villa a Malibu in cui i limiti della moralità saranno spinti al massimo.