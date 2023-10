Intel: presentati i nuovi processori desktop Intel Core

Intel presenta oggi la nuova famiglia di processor desktop i Intel Core di quattordicesima generazione per desktop. Si tratta di nuova generazione che comprende sei nuovi processori per desktop fin dal lancio, con un massimo di 24 core e 32 thread e fino a 6GHz di frequenza di serie. In aggiunta, la Extreme Tuning Utility implementerà la nuova funzione AI Assist.

“Fin dall’introduzione della propria architettura ibrida ad alte prestazioni, Intel ha costantemente alzato il livello delle prestazioni dei processori per desktop. Con i processori di quattordicesima generazione, dimostriamo ancora una volta perché gli appassionati si rivolgono a Intel per la migliore esperienza desktop disponibile oggi sul mercato”, Roger Chandler, vice president e general manager, Client Computing Group.