Samba de Amigo: Virtual Party è ora disponibile su Meta Quest

Samba de Amigo: Virtual Party, sviluppato e pubblicato da SEGA, è da oggi disponibile anche su Meta Quest. A recensirlo sulle nostre pagine è stato Emanuele Feronato, dilettandosi con un party game a colpi musica e divertimento con ben quaranta canzoni di successo.









Tra le canzoni disponibili, c’è anche il pachetto musicale di Sonic, con Open Your Hear da Sonic Adventure, Reach For The Stars (Re-Colors) da Sonic Colours: Ultimate, “I’m Here” daSonic Frontiers, oltre alle composizioni di altri videogiochi come “Baka Mitai (Taxi Driver Edition)” da Ryu Ga Gotoku Studio, Go Go Cheer Girl! da Space Channel 5: Part e “Rhythm Thief Theme” da Rhythm Thief e il Tesoro dell’Imperatore.