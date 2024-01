Skull and Bones: prevista un'open beta a febbraio

In vista dell’imminente uscita di Skull and Bones, Ubisoft ha annunciato che tra poche settimane si terrà un’open beta su tutte le piattaforme, così da permettere agli interessati di provare il gioco in anteprima.

L’open beta di Skull and Bones sarà accessibile dall’8 all’11 febbraio su PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. Saranno inoltre supportate le funzionalità di cross-play e cross-progression, mentre i giocatori potranno raggiungere l’Infamy Cap di livello 6 e guadagnare fino a 5 ricompense esclusive, tra cui cosmetici unici per la nave, emote, armi e animali domestici. Infine, i progressi accumulati durante l’open beta verranno trasferiti nel gioco completo.

Ricordiamo che Skull and Bones sarà disponibile dal 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nonché sul servizio di streaming Amazon Luna.