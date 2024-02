PlayStation: niente giochi dei franchise principali nel 2024

Durante il confronto con gli investitori in occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari, il presidente di Sony Group Hiroki Totoki ha affermato che non verrà pubblicato nessun videogioco appartenente ai franchise principali PlayStation nel corso del prossimo anno fiscale. Ciò significa che fino all’aprile del 2025, nessun titolo delle serie più famose e iconiche vedrà la luce del sole.

“A proposito del software first party, puntiamo a continuare a produrre opere di alta qualità e a sviluppare videogiochi live service,” ha dichiarato Totoki (via Gematsu). “Sebbene diversi progetti più grandi siano al momento in sviluppo, durante il prossimo anno fiscale non è prevista la pubblicazione di alcun titolo dei franchise esistenti più importanti, come God of War Ragnarok e Marvel’s Spider-Man 2.”

Sono ovviamente escluse le nuove IP, i titoli appartenenti a franchise che Sony considera minori, ma anche le esclusive frutto di collaborazioni con partner esterni. Per esempio, quest’anno verrà pubblicato il rifacimento di Until Dawn, dovrebbe vedere la luce anche lo sparatutto multiplayer Concord, mentre tra poche settimane uscirà Rise of the Ronin sviluppato in collaborazione con Team Ninja.