Kingdom Come: Deliverance è ora disponibile su Nintendo Switch

Kingdom Come: Deliverance, l’avventura RPG ambientata nella Boemia medievale, è da oggi disponibile anche su Nintendo Switch, dopo essere stata pubblicata su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La console della grande N accoglie, difatti, l’edizione Royal, con tutti i DLC della produzione. Il gioco è stato portato su Switch da Sabre Interactive, in collaborazione con Warhorse Studios, ed è disponibile sia in versione fisica che digitale e include il gioco completo, insieme a tutti i DLC – Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards e A Woman’s Lot.









Con la morte dell’imperatore Carlo IV, regna il caos e Kingdom Come: Deliverance proietta il giocatore in un mondo dilaniato dalla guerra, dalla corruzione e dalla discordia. Venceslao, l’ingenuo erede della corona, affronta una spietata invasione da parte di Sigismondo la Volpe Rossa. Rapita e senza un sovrano, la Boemia è lasciata indifesa.