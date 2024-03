Deep Rock Galactic: Survivor presenta un nuovo bioma

Ghost Ship Publishing e lo sviluppatore Funday Games hanno annunciato quest’oggi che Deep Rock Galactic: Survivor ha raggiunto 1.000.000 di unità vendute in tutto il mondo. Inoltre, è in arrivo anche il primo aggiornamento ad accesso anticipato del gioco, che porterà il popolare bioma di Salt Pits il 20 marzo.









Salt Pits viene aggiunto a Deep Rock Galactic: Survivor come quarto bioma, consentendo ai nani di utilizzare come armi l’ambiente circostante mentre prendono di mira specifici ammassi di stalagmiti per far piovere stalattiti affilate sugli insetti. Oltre a un nuovo bioma, i minatori possono ora dare la caccia agli Huuli Hoarders, gli insetti sfuggenti e sfuggenti che rilasciano un carico di minerali preziosi, e ai Q’ronar Younglings, un tipo di insetto particolarmente pericoloso che è più scivoloso degli altri.