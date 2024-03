Balatro celebra 1 milione di copie vendute

Balatro, sviluppato da LocalThunk e pubblicato da PlayStack, celebra 1 milione di copie vendute. Ora disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e in arrivo anche su mobile, la produzione ispirata è attualmente in pianta stabile nelle classifiche di Steam.









“Siamo incredibilmente grati per il sostegno e l’entusiasmo dei giocatori di tutto il mondo”, ha scritto Harvey Elliott, CEO di Playstack. “Il successo del gioco è una testimonianza della qualità e della creatività che il settore indie può offrire, dimostrando che anche in tempi incerti i giochi innovativi possono prosperare. Estendiamo i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti i giocatori che si sono uniti a noi in questa avventura”.